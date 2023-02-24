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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
ДОЛЛАР США И РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ ПОДОРОЖАЛИ НА ТОРГАХ БВФБ В ПОНЕДЕЛЬНИК
14:21 27.02.2023
В понедельник, 27 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0086 BYN (+0,31%) до 2,808 BYN за 1 доллар США. Объем торгов: 39 550 800 BYN.
По евро на торгах 27 февраля не было совершено ни одной сделки.
Российский рубль подорожал на 0,008 BYN (+0,02%) до 3,744 BYN за 100 рублей. Объем торгов: 104 758 000 BYN.
Курс китайского юаня снизился на 0,0279 BYN (-0,68%) до 4,0487 BYN за 10 юаней. Объем торгов: 11 880 400 BYN.
Курс продажи доллара на 13:40 в белорусских банках колеблется между 2,805 и 2,83 белорусского рубля; евро между 2,965 и 3,03 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,76 и 3,8 белорусского рубля.
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