ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 27 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

15:56 24.02.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 27 февраля 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,7994 белорусского рубля, 1 евро – 2,9640 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,7432 белорусского рубля, 100 гривен – 7,6171 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,0766 белорусского рубля.