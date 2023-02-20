ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 21 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

15:41 20.02.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 21 февраля 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,7890 белорусского рубля, 1 евро – 2,9789 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,7773 белорусского рубля, 100 гривен – 7,5901 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,0654 белорусского рубля.