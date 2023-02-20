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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
ДОЛЛАР США И РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ ВЫРОСЛИ НА ТОРГАХ БВФБ В ПОНЕДЕЛЬНИК
14:29 20.02.2023
В понедельник, 20 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0232 BYN (-0,82%) до 2,789 BYN за 1 доллар США. Объем торгов: 25 017 300 BYN.
По евро на торгах 20 февраля не было совершено ни одной сделки.
Российский рубль подорожал на 0,0156 BYN (+0,41%) до 3,7773 BYN за 100 рублей. Объем торгов: 84 933 500 BYN.
Курс китайского юаня упал на 0,0174 BYN (-0,43%) до 4,0654 BYN за 10 юаней. Объем торгов: 22 627 000 BYN.
Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,787 и 2,83 белорусского рубля; евро между 2,982 и 3,04 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,78 и 3,79 белорусского рубля.
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