ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 20 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

15:59 17.02.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 20 февраля 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,8122 белорусского рубля, 1 евро – 2,9915 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,7617 белорусского рубля, 100 гривен – 7,6533 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,0828 белорусского рубля.