В пятницу, 17 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю поднялся на 0,014 BYN (+0,5%) до 2,8122 BYN за 1 доллар США. Объем торгов: 43 083 300 BYN.

Евро подорожал на 0,0133 BYN (+0,44%) до 3,0029 BYN за 100 рублей. Объем торгов: 1 444 400 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0032 BYN (-0,08%) до 3,7617 BYN за 100 рублей. Объем торгов составил 116 920 000 BYN.

Курс китайского юаня упал на 0,0154 BYN (-0,38%) до 4,0828 BYN за 10 юаней. Объем торгов: 40 585 300 BYN.

Курс продажи доллара на 14:10 в белорусских банках колеблется между 2,809 и 2,83 белорусского рубля; евро между 2,997 и 3,04 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,77 и 3,79 белорусского рубля.