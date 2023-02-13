Во вторник, 14 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0039 BYN (+0,14%) до 2,7758 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,7632 BYN). Объем торгов: 22 301 100 BYN.

Евро укрепился на 0,0323 BYN (+1,09%) до 2,9973 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,8012 BYN). Объем торгов: 632 431 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0057 BYN (-0,15%) до 3,7764 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,8012 BYN). Объем торгов: 124 824 000 BYN.

Курс китайского юаня вырос на 0,0194 BYN (+0,46%) до 4,0904 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 4,0592 BYN). Объем торгов: 28 649 300 BYN.

Курс продажи доллара на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,771 и 2,795 белорусского рубля; евро между 2,974 и 2,99 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,785 и 3,79 белорусского рубля.