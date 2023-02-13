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14.02.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ДОЛЛАР, ЕВРО И ЮАНЬ ПОДОРОЖАЛИ НА ТОРГАХ БВФБ ВО ВТОРНИК


14:43 14.02.2023

Во вторник, 14 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0039 BYN (+0,14%) до 2,7758 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,7632 BYN). Объем торгов: 22 301 100 BYN.

Евро укрепился на 0,0323 BYN (+1,09%) до 2,9973 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,8012 BYN). Объем торгов: 632 431 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0057 BYN (-0,15%) до 3,7764 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,8012 BYN). Объем торгов: 124 824 000 BYN.

Курс китайского юаня вырос на 0,0194 BYN (+0,46%) до 4,0904 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 4,0592 BYN). Объем торгов: 28 649 300 BYN.

Курс продажи доллара на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,771 и 2,795 белорусского рубля; евро между 2,974 и 2,99 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,785 и 3,79 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 14.02.2023
валюта курс
EUR 2.9593
USD 2.7719
RUB 3.7821
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.02.2023
валюта курс +/-
EUR 2.9650 -0
USD 2.7719 +0.0087
RUB 3.7821 -0.0191
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9620 2.9740
USD 2.7650 2.7720
RUB 2.8000 3.7850
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Конвертация в банках
на 14.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0700 1.0760
EUR/RUB 78.7000 104.0000
USD/RUB 73.3000 97.0000
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Финансовая информация
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