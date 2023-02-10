ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 14 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

16:54 13.02.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 14 февраля 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,7719 белорусского рубля, 1 евро – 2,9593 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,7821 белорусского рубля, 100 гривен – 7,5423 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,0710 белорусского рубля.