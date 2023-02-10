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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 13 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

15:23 10.02.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 13 февраля 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,7632 белорусского рубля, 1 евро – 2,9588 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,8012 белорусского рубля, 100 гривен – 7,5186 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,0592 белорусского рубля.