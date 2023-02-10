В пятницу, 10 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0054 BYN (-0,2%) до 2,7632 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,7686 BYN). Объем торгов: 62 270 800 BYN.

Российский рубль укрепился на 0,0021 BYN (+0,06%) до 3,8012 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,7991 BYN). Объем торгов: 92 801 200 BYN.

Курс китайского юаня снизился на 0,0268 BYN (-0,66%) до 4,0592 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 4,086 BYN). Объем торгов: 3 192 580 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,757 и 2,795 белорусского рубля; евро между 2,965 и 2,99 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,8 и 3,84 белорусского рубля.