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09.02.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ СУЩЕСТВЕННО ПОДЕШЕВЕЛ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДОЛЛАРУ, ЕВРО И ЮАНЮ НА ТОРГАХ БВФБ В ЧЕТВЕРГ


13:44 09.02.2023

В четверг, 9 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю поднялся на 0,0397 BYN (+1,45%) до 2,7686 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,7289 BYN). Объем торгов: 51 404 100 BYN.

Евро подорожал сразу на 0,053 BYN (+1,81%) до 2,9753 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,9223 BYN). Объем торгов составил 1 285 320 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0276 BYN (-0,72%) до 3,7991 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,8267 BYN). Объем торгов: 189 854 000 BYN.

Курс китайского юаня вырос на 0,0516 BYN (+1,28%) до 4,086 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 4,0344 BYN). Объем торгов составил 58 182 300 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,767 и 2,795 белорусского рубля; евро между 2,975 и 2,99 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,81 и 3,84 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 09.02.2023
валюта курс
EUR 2.9352
USD 2.7289
RUB 3.8267
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Итоги торгов на БВФБ
на 09.02.2023
валюта курс +/-
EUR 2.9753 +0.053
USD 2.7686 +0.0397
RUB 3.7991 -0.0276
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9680 2.9750
USD 2.7600 2.7670
RUB 2.8000 3.8100
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Конвертация в банках
на 09.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0740 1.0790
EUR/RUB 78.0000 103.0000
USD/RUB 72.6000 96.0000
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