В четверг, 9 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю поднялся на 0,0397 BYN (+1,45%) до 2,7686 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,7289 BYN). Объем торгов: 51 404 100 BYN.

Евро подорожал сразу на 0,053 BYN (+1,81%) до 2,9753 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,9223 BYN). Объем торгов составил 1 285 320 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0276 BYN (-0,72%) до 3,7991 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,8267 BYN). Объем торгов: 189 854 000 BYN.

Курс китайского юаня вырос на 0,0516 BYN (+1,28%) до 4,086 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 4,0344 BYN). Объем торгов составил 58 182 300 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,767 и 2,795 белорусского рубля; евро между 2,975 и 2,99 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,81 и 3,84 белорусского рубля.