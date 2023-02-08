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08.02.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ДОЛЛАР, ЕВРО И ЮАНЬ ПОДОРОЖАЛИ НА ТОРГАХ БВФБ В СРЕДУ


14:15 08.02.2023

В среду, 8 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю поднялся на 0,0132 BYN (+0,49%) до 2.7289 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2.7157 BYN). Объем торгов: 65 888 900 BYN.

Евро подорожал на 0,0023 BYN (+0,08%) до 2.9223 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,92 BYN). Объем торгов составил 584 450 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0049 BYN (-0,13%) до 3.8267 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3.8316 BYN). Объем торгов: 113 537 000BYN.

Курс китайского юаня вырос на 0,0383 BYN (+0,96%) до 4.0344 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3.9961 BYN). Объем торгов составил 5 395 990 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,73 и 2,76 белорусского рубля; евро между 2,8 и 2,95 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,83 и 3,85 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 09.02.2023
валюта курс
EUR 2.9352
USD 2.7289
RUB 3.8267
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.02.2023
валюта курс +/-
EUR 2.9223 +0.0023
USD 2.7289 +0.0132
RUB 3.8267 -0.0049
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9240 2.9290
USD 2.7270 2.7300
RUB 2.8000 3.8300
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Конвертация в банках
на 08.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0720 1.0750
EUR/RUB 76.5000 102.5000
USD/RUB 71.5000 95.5000
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