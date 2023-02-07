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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ ВО ВТОРНИК СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЮАНЮ
13:39 07.02.2023
Во вторник, 7 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю поднялся на 0,017 BYN (+0,63%) до 2.7157 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,6987 BYN). Объем торгов: 47 016 900 BYN.
Евро подорожал на 0,0073 BYN (+0,25%) до 2,92 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,9273 BYN). Объем торгов составил 680 360 BYN.
Российский рубль незначительно подешевел на 0,0002 BYN (-0,01%) до 3.8316 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,8314 BYN). Объем торгов: 125 695 000 BYN.
Курс китайского юаня вырос на 0,0156 BYN (+0,39%) до 3.9961 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,9805 BYN). Объем торгов составил 15 951 400 BYN.
Курс продажи доллара на 13:25 в белорусских банках колеблется между 2,718 и 2,74 белорусского рубля; евро между 2,8 и 2,95 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,83 и 3,85 белорусского рубля.
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