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07.02.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ ВО ВТОРНИК СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЮАНЮ


13:39 07.02.2023

Во вторник, 7 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю поднялся на 0,017 BYN (+0,63%) до 2.7157 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,6987 BYN). Объем торгов: 47 016 900 BYN.

Евро подорожал на 0,0073 BYN (+0,25%) до 2,92 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,9273 BYN). Объем торгов составил 680 360 BYN.

Российский рубль незначительно подешевел на 0,0002 BYN (-0,01%) до 3.8316 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,8314 BYN). Объем торгов: 125 695 000 BYN.

Курс китайского юаня вырос на 0,0156 BYN (+0,39%) до 3.9961 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,9805 BYN). Объем торгов составил 15 951 400 BYN.

Курс продажи доллара на 13:25 в белорусских банках колеблется между 2,718 и 2,74 белорусского рубля; евро между 2,8 и 2,95 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,83 и 3,85 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 07.02.2023
валюта курс
EUR 2.9052
USD 2.6987
RUB 3.8314
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.02.2023
валюта курс +/-
EUR 2.9200 -0.0073
USD 2.7157 +0.017
RUB 3.8316 +0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9040 2.9100
USD 2.7100 2.7150
RUB 2.8000 3.8300
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Конвертация в банках
на 07.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0680 1.0760
EUR/RUB 76.0000 102.0000
USD/RUB 70.8000 95.0000
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