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06.02.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ В ПОНЕДЕЛЬНИК СНИЗИЛСЯ КО ВСЕМ ВАЛЮТАМ


14:31 06.02.2023

В понедельник, 6 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю поднялся на 0,0117 BYN (+0,44%) до 2,6987 BYN за 1 доллар США (на пятничных торгах 2,687 BYN). Объем торгов составил 41 194 900 BYN.

Евро подорожал на 0,0009 BYN (+0,03%) до 2,9273 BYN за 1 евро (на пятничных торгах 2,9264 BYN). Объем торгов: 488 855 BYN.

Российский рубль укрепился на 0,0126 BYN (+0,33%) до 3,8314 BYN за 100 рублей (на пятничных торгах 3,8188 BYN). Объем торгов составил 94 949 800 BYN.

Курс китайского юаня вырос на 0,0045 BYN (+0,11%) до 3,9805 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах 3,976 BYN). Объем торгов: 6 001 780 BYN.

Курс продажи доллара на 14:15 в белорусских банках колеблется между 2,7 и 2,73 белорусского рубля; евро между 2,909 и 2,95 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,83 и 3,85 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 07.02.2023
валюта курс
EUR 2.9052
USD 2.6987
RUB 3.8314
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.02.2023
валюта курс +/-
EUR 2.9273 +0.0009
USD 2.6987 +0.0117
RUB 3.8314 +0.0126
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9000 2.9090
USD 2.6892 2.6980
RUB 2.8000 3.8300
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Конвертация в банках
на 06.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0740 1.0790
EUR/RUB 75.7000 101.0000
USD/RUB 70.5000 94.5000
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