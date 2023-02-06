В понедельник, 6 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю поднялся на 0,0117 BYN (+0,44%) до 2,6987 BYN за 1 доллар США (на пятничных торгах 2,687 BYN). Объем торгов составил 41 194 900 BYN.

Евро подорожал на 0,0009 BYN (+0,03%) до 2,9273 BYN за 1 евро (на пятничных торгах 2,9264 BYN). Объем торгов: 488 855 BYN.

Российский рубль укрепился на 0,0126 BYN (+0,33%) до 3,8314 BYN за 100 рублей (на пятничных торгах 3,8188 BYN). Объем торгов составил 94 949 800 BYN.

Курс китайского юаня вырос на 0,0045 BYN (+0,11%) до 3,9805 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах 3,976 BYN). Объем торгов: 6 001 780 BYN.

Курс продажи доллара на 14:15 в белорусских банках колеблется между 2,7 и 2,73 белорусского рубля; евро между 2,909 и 2,95 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,83 и 3,85 белорусского рубля.