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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 6 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА
16:06 03.02.2023
Национальный банк Республики Беларусь установил с 6 февраля 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6870 белорусского рубля, 1 евро – 2,9380 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,8188 белорусского рубля, 100 гривен – 7,2751 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,9760 белорусского рубля.
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