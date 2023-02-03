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03.02.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ ВЫРОС К КОРЗИНЕ ВАЛЮТ НА ТОРГАХ БВФБ В ПЯТНИЦУ


14:22 03.02.2023

В пятницу, 3 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю поднялся на 0,0118 BYN (+0,44%) до 2,687 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,6752 BYN). Объем торгов составил 2.68725 365 000 BYN.

Евро подорожал на 0,0104 BYN (+0,36%) до 2,9264 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,916 BYN). Объем торгов: 810 612 BYN.

Российский рубль укрепился на 0,0014 BYN (+0,04%) до 3,8188 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,8174 BYN). Объем торгов составил 57 714 100 BYN.

Курс китайского юаня вырос на 0,003 BYN (+0,08%) до 3,976 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,973 BYN). Объем торгов: 8 296 380 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,69 и 2,705 белорусского рубля; евро между 2,918 и 2,95 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,825 и 3,84 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 03.02.2023
валюта курс
EUR 2.9427
USD 2.6752
RUB 3.8174
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.02.2023
валюта курс +/-
EUR 2.9264 +0.0104
USD 2.6870 +0.0118
RUB 3.8188 +0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9050 2.9180
USD 2.6860 2.6900
RUB 2.8000 3.8250
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Конвертация в банках
на 03.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0810 1.0870
EUR/RUB 75.7000 102.0000
USD/RUB 70.2000 93.5000
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