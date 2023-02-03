В пятницу, 3 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю поднялся на 0,0118 BYN (+0,44%) до 2,687 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,6752 BYN). Объем торгов составил 2.68725 365 000 BYN.

Евро подорожал на 0,0104 BYN (+0,36%) до 2,9264 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,916 BYN). Объем торгов: 810 612 BYN.

Российский рубль укрепился на 0,0014 BYN (+0,04%) до 3,8188 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,8174 BYN). Объем торгов составил 57 714 100 BYN.

Курс китайского юаня вырос на 0,003 BYN (+0,08%) до 3,976 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,973 BYN). Объем торгов: 8 296 380 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,69 и 2,705 белорусского рубля; евро между 2,918 и 2,95 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,825 и 3,84 белорусского рубля.