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02.02.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ЕВРО И ЮАНЬ ПОДОРОЖАЛИ НА ТОРГАХ БВФБ В ЧЕТВЕРГ


14:59 02.02.2023

В четверг, 2 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0028 BYN (-0,1%) до 2,6752 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,678 BYN). Объем торгов составил 37 027 500 BYN.

Евро подорожал на 0,011 BYN (+0,38%) до 2,916 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,905 BYN). Объем торгов: 583 200 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0005 BYN (-0,01%) до 3,8174 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,8179 BYN). Объем торгов составил 63 054 200 BYN.

Курс китайского юаня поднялся на 0,0043 BYN (+0,11%) до 3,973 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,9687 BYN). Объем торгов: 43 771 900 BYN.

Курс продажи доллара на 14:45 в белорусских банках колеблется между 2,677 и 2,7 белорусского рубля; евро между 2,92 и 2,95 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,83 и 3,84 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 03.02.2023
валюта курс
EUR 2.9427
USD 2.6752
RUB 3.8174
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.02.2023
валюта курс +/-
EUR 2.9160 +0.011
USD 2.6752 -0.0028
RUB 3.8174 -0.0005
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9100 2.9300
USD 2.6720 2.6770
RUB 2.8000 3.8200
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Конвертация в банках
на 02.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0880 1.0960
EUR/RUB 76.5000 102.0000
USD/RUB 69.8000 93.5000
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