В четверг, 2 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0028 BYN (-0,1%) до 2,6752 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,678 BYN). Объем торгов составил 37 027 500 BYN.

Евро подорожал на 0,011 BYN (+0,38%) до 2,916 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,905 BYN). Объем торгов: 583 200 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0005 BYN (-0,01%) до 3,8174 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,8179 BYN). Объем торгов составил 63 054 200 BYN.

Курс китайского юаня поднялся на 0,0043 BYN (+0,11%) до 3,973 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,9687 BYN). Объем торгов: 43 771 900 BYN.

Курс продажи доллара на 14:45 в белорусских банках колеблется между 2,677 и 2,7 белорусского рубля; евро между 2,92 и 2,95 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,83 и 3,84 белорусского рубля.