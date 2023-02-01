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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 2 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

15:57 01.02.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 2 февраля 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6780 белорусского рубля, 1 евро – 2,9153 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,8179 белорусского рубля, 100 гривен – 7,2868 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,9687 белорусского рубля.