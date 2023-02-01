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01.02.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ К КОРЗИНЕ ВАЛЮТ НА ТОРГАХ БВФБ В СРЕДУ


13:42 01.02.2023

В среду, 1 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0036 BYN (+0,13%) до 2,678 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,6744 BYN). Объем торгов составил 55 219 500 BYN.

Евро подорожал на 0,0008 BYN (+0,03%) до 2,905 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,9042 BYN). Объем торгов: 95 865 BYN.

Российский рубль укрепился на 0,0077 BYN (+0,2%) до 3,8179 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,8102 BYN). Объем торгов составил 95 829 000 BYN.

Курс китайского юаня поднялся на 0,0081 BYN (+0,2%) до 3,9687 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,9606 BYN). Объем торгов: 7 358 700 BYN.

Курс продажи доллара на 13:25 в белорусских банках колеблется между 2,682 и 2,7 белорусского рубля; евро между 2,9 и 2,93 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,82 и 3,84 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 01.02.2023
валюта курс
EUR 2.8956
USD 2.6744
RUB 3.8102
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.02.2023
валюта курс +/-
EUR 2.9050 +0.0008
USD 2.6780 +0.0036
RUB 3.8179 +0.0077
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8850 2.9000
USD 2.6770 2.6820
RUB 2.8000 3.8200
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Конвертация в банках
на 01.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0800 1.0850
EUR/RUB 76.0000 101.5000
USD/RUB 70.0000 93.5000
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