В среду, 1 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0036 BYN (+0,13%) до 2,678 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,6744 BYN). Объем торгов составил 55 219 500 BYN.

Евро подорожал на 0,0008 BYN (+0,03%) до 2,905 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,9042 BYN). Объем торгов: 95 865 BYN.

Российский рубль укрепился на 0,0077 BYN (+0,2%) до 3,8179 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,8102 BYN). Объем торгов составил 95 829 000 BYN.

Курс китайского юаня поднялся на 0,0081 BYN (+0,2%) до 3,9687 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,9606 BYN). Объем торгов: 7 358 700 BYN.

Курс продажи доллара на 13:25 в белорусских банках колеблется между 2,682 и 2,7 белорусского рубля; евро между 2,9 и 2,93 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,82 и 3,84 белорусского рубля.