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31.01.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ДОЛЛАР, ЕВРО И ЮАНЬ СНОВА ПОДОРОЖАЛИ НА ТОРГАХ БВФБ 31 ЯНВАРЯ


15:45 31.01.2023

Во вторник, 31 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0276 BYN (+1,04%) до 2,6744 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,6468 BYN). Объем торгов составил 22 387 400 BYN.

Евро подорожал на 0,026 BYN (+0,9%) до 2,9042 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,8782 BYN). Объем торгов: 667 955 BYN.

Российский рубль упал на 0,0018 BYN (-0,05%) до 3,8102 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,812 BYN). Объем торгов составил 77 858 500 BYN.

Курс китайского юаня поднялся на 0,0437 BYN (+1,12%) до 3,9606 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,9169 BYN). Объем торгов: 34 839 000 BYN.

Курс продажи доллара на 15:20 в белорусских банках колеблется между 2,68 и 2,69 белорусского рубля; евро между 2,888 и 2,93 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,812 и 3,84 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 31.01.2023
валюта курс
EUR 2.8867
USD 2.6468
RUB 3.8120
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.01.2023
валюта курс +/-
EUR 2.9042 +0.026
USD 2.6744 +0.0276
RUB 3.8102 -0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6820 2.8880
USD 2.6660 2.6700
RUB 2.8000 3.8000
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Конвертация в банках
на 31.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0760 1.0830
EUR/RUB 76.0000 101.0000
USD/RUB 70.0000 93.0000
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