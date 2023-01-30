ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 31 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

16:46 30.01.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 31 января 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6468 белорусского рубля, 1 евро – 2,8867 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,8120 белорусского рубля, 100 гривен – 7,2032 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,9169 белорусского рубля.