В понедельник, 30 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0059 BYN (+0,22%) до 2,6468 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,6409 BYN). Объем торгов составил 21 200 600 BYN.

Евро подорожал на 0,009 BYN (+0,31%) до 2,8782 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,8692 BYN). Объем торгов: 1 701 040 BYN.

Российский рубль упал на 0,003 BYN (-0,01%) до 3,812 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,8123 BYN). Объем торгов составил 129 635 000 BYN.

Курс китайского юаня поднялся на 0,021 BYN (+0,54%) до 3,9169 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,8959 BYN). Объем торгов: 7 243 460 BYN.

Курс продажи доллара на 15:20 в белорусских банках колеблется между 2,648 и 2,67 белорусского рубля; евро между 2,868 и 2,9 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,82 и 3,85 белорусского рубля.