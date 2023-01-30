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30.01.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ДОЛЛАР, ЕВРО И ЮАНЬ ПОДОРОЖАЛИ НА ТОРГАХ БВФБ 30 ЯНВАРЯ


15:36 30.01.2023

В понедельник, 30 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0059 BYN (+0,22%) до 2,6468 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,6409 BYN). Объем торгов составил 21 200 600 BYN.

Евро подорожал на 0,009 BYN (+0,31%) до 2,8782 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,8692 BYN). Объем торгов: 1 701 040 BYN.

Российский рубль упал на 0,003 BYN (-0,01%) до 3,812 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,8123 BYN). Объем торгов составил 129 635 000 BYN.

Курс китайского юаня поднялся на 0,021 BYN (+0,54%) до 3,9169 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,8959 BYN). Объем торгов: 7 243 460 BYN.

Курс продажи доллара на 15:20 в белорусских банках колеблется между 2,648 и 2,67 белорусского рубля; евро между 2,868 и 2,9 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,82 и 3,85 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 30.01.2023
валюта курс
EUR 2.8745
USD 2.6409
RUB 3.8123
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.01.2023
валюта курс +/-
EUR 2.8782 +0.009
USD 2.6468 +0.0059
RUB 3.8120 -0.0003
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8550 2.8650
USD 2.6400 2.6480
RUB 2.8000 3.8200
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Конвертация в банках
на 30.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0780 1.0860
EUR/RUB 75.0000 100.0000
USD/RUB 69.3000 92.5000
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