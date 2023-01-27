ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 30 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

16:06 27.01.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 30 января 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6409 белорусского рубля, 1 евро – 2,8745 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,8123 белорусского рубля, 100 гривен – 7,1871 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,8959 белорусского рубля.