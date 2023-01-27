В пятницу, 27 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0014 BYN (+0,05%) до 2,6409 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,6395 BYN). Объем торгов: 25 722 800 BYN.

Евро подорожал на 0,0042 BYN (+0,15%) до 2,8692 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,865 BYN). Объем торгов: 307 006 BYN.

Российский рубль упал на 0,0019 BYN (-0,05%) до 3,8123 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,8142 BYN). Объем торгов: 67 843 800 BYN.

Курс китайского юаня понизился на 0,0096 BYN (-0,25%) до 3,8959 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,9055 BYN). Объем торгов: 11 602 000 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,643и 2,67 белорусского рубля; евро между 2,864 и 2,9 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,82 и 3,85 белорусского рубля.