ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 27 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

17:21 26.01.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 27 января 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6395 белорусского рубля, 1 евро – 2,8763 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,8142 белорусского рубля, 100 гривен – 7,1820 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,9055 белорусского рубля.