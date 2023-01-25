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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
ДОЛЛАР, ЕВРО И ЮАНЬ ПРОДОЛЖИЛИ ДОРОЖАТЬ НА ТОРГАХ БВФБ 26 ЯНВАРЯ
14:43 26.01.2023
В четверг, 26 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0019 BYN (+0,07%) до 2.6395 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,6271 BYN). Объем торгов составил 37 000 600 BYN.
Евро подорожал на 0,0061 BYN (+0,21%) до 2.865 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,8589 BYN). Объем торгов: 286 500 BYN.
Российский рубль упал на 0,0018 BYN (-0,05%) до 3.8142 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,816 BYN). Объем торгов составил 98 324 200 BYN.
Курс китайского юаня поднялся на 0,0334 BYN (+0,88%) до 3.9055 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,8721 BYN). Объем торгов: 13 806 200 BYN.
Курс продажи доллара на 14:20 в белорусских банках колеблется между 2,642 и 2,67 белорусского рубля; евро между 2,865 и 2,9 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,82 и 3,85 белорусского рубля.
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