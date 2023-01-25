ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ДОЛЛАР, ЕВРО И ЮАНЬ ПРОДОЛЖИЛИ ДОРОЖАТЬ НА ТОРГАХ БВФБ 26 ЯНВАРЯ


14:43 26.01.2023

В четверг, 26 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0019 BYN (+0,07%) до 2.6395 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,6271 BYN). Объем торгов составил 37 000 600 BYN.

Евро подорожал на 0,0061 BYN (+0,21%) до 2.865 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,8589 BYN). Объем торгов: 286 500 BYN.

Российский рубль упал на 0,0018 BYN (-0,05%) до 3.8142 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,816 BYN). Объем торгов составил 98 324 200 BYN.

Курс китайского юаня поднялся на 0,0334 BYN (+0,88%) до 3.9055 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,8721 BYN). Объем торгов: 13 806 200 BYN.

Курс продажи доллара на 14:20 в белорусских банках колеблется между 2,642 и 2,67 белорусского рубля; евро между 2,865 и 2,9 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,82 и 3,85 белорусского рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.01.2023
валюта курс
EUR 2.8580
USD 2.6271
RUB 3.8160
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.01.2023
валюта курс +/-
EUR 2.8589 +0.0358
USD 2.6271 +0.0019
RUB 3.8160 -0.0047
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8600 2.8650
USD 2.6370 2.6420
RUB 2.8000 3.8200
подробнее

Конвертация в банках
на 26.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0820 1.0870
EUR/RUB 74.7000 100.0000
USD/RUB 69.0000 92.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте