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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
ДОЛЛАР, ЕВРО И ЮАНЬ ПОДОРОЖАЛИ НА ТОРГАХ БВФБ 25 ЯНВАРЯ
15:41 25.01.2023
В среду, 25 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0019 BYN (+0,07%) до 2,6271 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,6252 BYN). Объем торгов: 45 239 000 BYN.
Евро подорожал на 0,0358 BYN (+1,27%) до 2,8589 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,8231 BYN). Объем торгов: 394 523 BYN.
Российский рубль упал на 0,0047BYN (-0,12%) до 3,816 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,8207 BYN). Объем торгов: 117 155 000 BYN.
Курс китайского юаня поднялся на 0,003 BYN (+0,08%) до 3,8721 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,8691 BYN). Объем торгов: 2 296 150 BYN.
Курс продажи доллара на 15:20 в белорусских банках колеблется между 2,634 и 2,67 белорусского рубля; евро между 2,848 и 2,88 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,83 и 3,85 белорусского рубля.
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