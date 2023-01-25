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25.01.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ДОЛЛАР, ЕВРО И ЮАНЬ ПОДОРОЖАЛИ НА ТОРГАХ БВФБ 25 ЯНВАРЯ


15:41 25.01.2023

В среду, 25 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0019 BYN (+0,07%) до 2,6271 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,6252 BYN). Объем торгов: 45 239 000 BYN.

Евро подорожал на 0,0358 BYN (+1,27%) до 2,8589 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,8231 BYN). Объем торгов: 394 523 BYN.

Российский рубль упал на 0,0047BYN (-0,12%) до 3,816 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,8207 BYN). Объем торгов: 117 155 000 BYN.

Курс китайского юаня поднялся на 0,003 BYN (+0,08%) до 3,8721 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,8691 BYN). Объем торгов: 2 296 150 BYN.

Курс продажи доллара на 15:20 в белорусских банках колеблется между 2,634 и 2,67 белорусского рубля; евро между 2,848 и 2,88 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,83 и 3,85 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 25.01.2023
валюта курс
EUR 2.8516
USD 2.6252
RUB 3.8207
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.01.2023
валюта курс +/-
EUR 2.8589 +0.0358
USD 2.6271 +0.0019
RUB 3.8160 -0.0047
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8320 2.8500
USD 2.6270 2.6340
RUB 2.8000 3.8300
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Конвертация в банках
на 25.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0800 1.0870
EUR/RUB 74.0000 100.0000
USD/RUB 69.0000 92.5000
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