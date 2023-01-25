ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 26 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

15:00 25.01.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 26 января 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6271 белорусского рубля, 1 евро – 2,8580 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,8160 белорусского рубля, 100 гривен – 7,1483 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,8721 белорусского рубля.