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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 26 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА
15:00 25.01.2023
Национальный банк Республики Беларусь установил с 26 января 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6271 белорусского рубля, 1 евро – 2,8580 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,8160 белорусского рубля, 100 гривен – 7,1483 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,8721 белорусского рубля.
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