ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 25 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

17:08 24.01.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 25 января 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6252 белорусского рубля, 1 евро – 2,8516 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,8207 белорусского рубля, 100 гривен – 7,1111 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,8691 белорусского рубля.