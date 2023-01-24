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24.01.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 24 ЯНВАРЯ УКРЕПИЛСЯ КО ВСЕМ ВАЛЮТАМ


13:53 24.01.2023

Во вторник, 24 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0026 BYN (-0,1%) до 2.6252 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,6278 BYN). Объем торгов составил 23 729 200 BYN.

Евро подешевел на 0,0356 BYN (-1,25%) до 2.8231 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,8587 BYN). Объем торгов: 11 292.4 BYN.

Российский рубль упал на 0,0084 BYN (-0,22%) до 3.8207 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,8291 BYN). Объем торгов составил 153 002 000 BYN.

Курс китайского юаня отступил на 0,0034 BYN (-0,09%) до 3.8691 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,8725 BYN). Объем торгов: 704 169 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,63 и 2,67 белорусского рубля; евро между 2,85 и 2,89 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,83 и 3,85 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 24.01.2023
валюта курс
EUR 2.8678
USD 2.6278
RUB 3.8291
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.01.2023
валюта курс +/-
EUR 2.8231 -0.0356
USD 2.6252 -0.0026
RUB 3.8207 -0.0084
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8300 2.8500
USD 2.6260 2.6300
RUB 2.8000 3.8300
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Конвертация в банках
на 24.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0770 1.0870
EUR/RUB 74.0000 100.0000
USD/RUB 68.5000 92.5000
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