Во вторник, 24 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0026 BYN (-0,1%) до 2.6252 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,6278 BYN). Объем торгов составил 23 729 200 BYN.

Евро подешевел на 0,0356 BYN (-1,25%) до 2.8231 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,8587 BYN). Объем торгов: 11 292.4 BYN.

Российский рубль упал на 0,0084 BYN (-0,22%) до 3.8207 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,8291 BYN). Объем торгов составил 153 002 000 BYN.

Курс китайского юаня отступил на 0,0034 BYN (-0,09%) до 3.8691 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,8725 BYN). Объем торгов: 704 169 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,63 и 2,67 белорусского рубля; евро между 2,85 и 2,89 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,83 и 3,85 белорусского рубля.