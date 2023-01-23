В понедельник, 23 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,003 BYN (-0,11%) до 2.6278 BYN за 1 доллар США (на пятничных торгах 2,6308 BYN). Объем торгов составил 29 068 900 BYN.

Евро подорожал на 0,009 BYN (+0,32%) до 2.8587 BYN за 1 евро (на пятничных торгах 2,8497 BYN). Объем торгов: 594 616 BYN.

Российский рубль упал на 0,0014 BYN (-0,04%) до 3.8291 BYN за 100 рублей (на пятничных торгах 3,8305 BYN). Объем торгов составил 104 336 000 BYN.

Курс китайского юаня вырос на 0,0116 BYN (+0,3%) до 3.8725 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах 3,8609 BYN). Объем торгов: 1 065 710 BYN.

Курс продажи доллара на 14:25 в белорусских банках колеблется между 2,63 и 2,67 белорусского рубля; евро между 2,85 и 2,89 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,84 и 3,85 белорусского рубля.