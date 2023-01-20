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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 23 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА


15:14 20.01.2023

Национальный банк Республики Беларусь установил с 23 января 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6308 белорусского рубля, 1 евро – 2,8494 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,8305 белорусского рубля, 100 гривен – 7,1596 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,8609 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
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валюта курс
EUR 2.8584
USD 2.6401
RUB 3.8361
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Итоги торгов на БВФБ
на 20.01.2023
валюта курс +/-
EUR 2.8497 -0.0036
USD 2.6308 -0.0093
RUB 3.8305 -0.0056
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Курсы в банках
на 20.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8240 2.8380
USD 2.6300 2.6340
RUB 2.8000 3.8400
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на 20.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0680 1.0780
EUR/RUB 74.0000 99.5000
USD/RUB 68.6000 92.0000
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