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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ В ПЯТНИЦУ УКРЕПИЛСЯ К КОРЗИНЕ ВАЛЮТ


13:52 20.01.2023

В пятницу, 20 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0093 BYN (-0,35%) до 2,6308 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,6401 BYN). Объем торгов составил 39 717 200 BYN.

Евро подешевел на 0,0036 BYN (-0,13%) до 2,8497 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,8533 BYN). Объем торгов: 1 242 470 BYN.

Российский рубль упал на 0,0056 BYN (-0,15%) до 3,8305 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,836 BYN). Объем торгов составил 93 554 900 BYN.

Курс китайского юаня ослаб на 0,0304 BYN (-0,78%) до 3,8609 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,8913 BYN). Объем торгов: 13 976 500 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,634 и 2,68 белорусского рубля; евро между 2,838 и 2,89 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,84 и 3,89 белорусского рубля.
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с 20.01.2023
валюта курс
EUR 2.8584
USD 2.6401
RUB 3.8361
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Итоги торгов на БВФБ
на 19.01.2023
валюта курс +/-
EUR 2.8533 +0.004
USD 2.6401 +0.0015
RUB 3.8361 +0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8240 2.8380
USD 2.6300 2.6340
RUB 2.8000 3.8400
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Конвертация в банках
на 20.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0680 1.0780
EUR/RUB 74.0000 99.5000
USD/RUB 68.6000 92.0000
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