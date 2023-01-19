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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ В ПЯТНИЦУ УКРЕПИЛСЯ К КОРЗИНЕ ВАЛЮТ
13:52 20.01.2023
В пятницу, 20 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0093 BYN (-0,35%) до 2,6308 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,6401 BYN). Объем торгов составил 39 717 200 BYN.
Евро подешевел на 0,0036 BYN (-0,13%) до 2,8497 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,8533 BYN). Объем торгов: 1 242 470 BYN.
Российский рубль упал на 0,0056 BYN (-0,15%) до 3,8305 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,836 BYN). Объем торгов составил 93 554 900 BYN.
Курс китайского юаня ослаб на 0,0304 BYN (-0,78%) до 3,8609 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,8913 BYN). Объем торгов: 13 976 500 BYN.
Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,634 и 2,68 белорусского рубля; евро между 2,838 и 2,89 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,84 и 3,89 белорусского рубля.
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