ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 20 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

15:44 19.01.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 20 января 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6401 белорусского рубля, 1 евро – 2,5884 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,8361 белорусского рубля, 100 гривен – 7,1837 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,8913 белорусского рубля.