|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
ДОЛЛАР И ЕВРО ВЫРОСЛИ НА ТОРГАХ БВФБ 19 ЯНВАРЯ
14:04 19.01.2023
В четверг, 19 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0015 BYN (+0,06%) до 2,6401 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,6386 BYN). Объем торгов составил 15 666 300 BYN.
Евро подорожал на 0,004 BYN (+0,14%) до 2,8533 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,8493 BYN). Объем торгов: 927 326 BYN.
Российский рубль восстановился на 0,0021 BYN (+0,05%) до 3,8361 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,834 BYN). Объем торгов составил 58 145 700 BYN.
Курс китайского юаня снизился на 0,0086 BYN (-0,22%) до 3,8913 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,8999 BYN). Объем торгов: 6 757 570 BYN.
Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,645 и 2,68 белорусского рубля; евро между 2,834 и 2,89 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,845 и 3,89 белорусского рубля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 19.01.2023
Курсы в банках
на 19.01.2023
Конвертация в банках
на 19.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте