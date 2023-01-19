В четверг, 19 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0015 BYN (+0,06%) до 2,6401 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,6386 BYN). Объем торгов составил 15 666 300 BYN.

Евро подорожал на 0,004 BYN (+0,14%) до 2,8533 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,8493 BYN). Объем торгов: 927 326 BYN.

Российский рубль восстановился на 0,0021 BYN (+0,05%) до 3,8361 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,834 BYN). Объем торгов составил 58 145 700 BYN.

Курс китайского юаня снизился на 0,0086 BYN (-0,22%) до 3,8913 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,8999 BYN). Объем торгов: 6 757 570 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,645 и 2,68 белорусского рубля; евро между 2,834 и 2,89 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,845 и 3,89 белорусского рубля.