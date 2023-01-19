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19.01.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ДОЛЛАР И ЕВРО ВЫРОСЛИ НА ТОРГАХ БВФБ 19 ЯНВАРЯ


14:04 19.01.2023

В четверг, 19 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0015 BYN (+0,06%) до 2,6401 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,6386 BYN). Объем торгов составил 15 666 300 BYN.

Евро подорожал на 0,004 BYN (+0,14%) до 2,8533 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,8493 BYN). Объем торгов: 927 326 BYN.

Российский рубль восстановился на 0,0021 BYN (+0,05%) до 3,8361 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,834 BYN). Объем торгов составил 58 145 700 BYN.

Курс китайского юаня снизился на 0,0086 BYN (-0,22%) до 3,8913 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,8999 BYN). Объем торгов: 6 757 570 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,645 и 2,68 белорусского рубля; евро между 2,834 и 2,89 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,845 и 3,89 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 19.01.2023
валюта курс
EUR 2.8671
USD 2.6386
RUB 3.8340
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.01.2023
валюта курс +/-
EUR 2.8533 +0.004
USD 2.6401 +0.0015
RUB 3.8361 +0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8160 2.8340
USD 2.6350 2.6450
RUB 2.8000 3.8450
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Конвертация в банках
на 19.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0650 1.0750
EUR/RUB 73.5000 99.0000
USD/RUB 68.5000 92.0000
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