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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
ДОЛЛАР, ЕВРО И ЮАНЬ ПОДОРОЖАЛИ НА ТОРГАХ БВФБ 18 ЯНВАРЯ
14:02 18.01.2023
В среду, 18 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0066 BYN (+0,25%) до 2,6386 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,632 BYN). Объем торгов составил 32 053 100 BYN.
Евро подорожал на 0,0153 BYN (+0,54%) до 2,8493 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,834 BYN). Объем торгов: 911 789 BYN.
Российский рубль продолжил падение на 0,0072 BYN (-0,19%) до 3,834 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,8412 BYN). Объем торгов составил 84 075 300 BYN.
Курс китайского юаня поднялся на 0,0088 BYN (+0,23%) до 3,8999 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,8911 BYN). Объем торгов: 23 040 400 BYN.
Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,643 и 2,68 белорусского рубля; евро между 2,835 и 2,89 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,84и 3,89 белорусского рубля.
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