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18.01.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ДОЛЛАР, ЕВРО И ЮАНЬ ПОДОРОЖАЛИ НА ТОРГАХ БВФБ 18 ЯНВАРЯ


14:02 18.01.2023

В среду, 18 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0066 BYN (+0,25%) до 2,6386 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,632 BYN). Объем торгов составил 32 053 100 BYN.

Евро подорожал на 0,0153 BYN (+0,54%) до 2,8493 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,834 BYN). Объем торгов: 911 789 BYN.

Российский рубль продолжил падение на 0,0072 BYN (-0,19%) до 3,834 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,8412 BYN). Объем торгов составил 84 075 300 BYN.

Курс китайского юаня поднялся на 0,0088 BYN (+0,23%) до 3,8999 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,8911 BYN). Объем торгов: 23 040 400 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,643 и 2,68 белорусского рубля; евро между 2,835 и 2,89 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,84и 3,89 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 18.01.2023
валюта курс
EUR 2.8478
USD 2.6320
RUB 3.8412
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Итоги торгов на БВФБ
на 17.01.2023
валюта курс +/-
EUR 2.8340 -0.0007
USD 2.6320 +0.0158
RUB 3.8412 -0.0047
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8100 2.8350
USD 2.6360 2.6420
RUB 2.8000 3.8400
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Конвертация в банках
на 18.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0640 1.0740
EUR/RUB 74.0000 99.0000
USD/RUB 68.5000 92.0000
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