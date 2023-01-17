В среду, 18 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0066 BYN (+0,25%) до 2,6386 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,632 BYN). Объем торгов составил 32 053 100 BYN.

Евро подорожал на 0,0153 BYN (+0,54%) до 2,8493 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,834 BYN). Объем торгов: 911 789 BYN.

Российский рубль продолжил падение на 0,0072 BYN (-0,19%) до 3,834 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,8412 BYN). Объем торгов составил 84 075 300 BYN.

Курс китайского юаня поднялся на 0,0088 BYN (+0,23%) до 3,8999 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,8911 BYN). Объем торгов: 23 040 400 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,643 и 2,68 белорусского рубля; евро между 2,835 и 2,89 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,84и 3,89 белорусского рубля.