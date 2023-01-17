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17.01.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРС ДОЛЛАРА К БЕЛОРУССКОМУ РУБЛЮ ВЫРОС НА ТОРГАХ БВФБ ВО ВТОРНИК


14:13 17.01.2023

Во вторник, 17 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0158 BYN (+0,6%) до 2,632 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,6162 BYN). Объем торгов составил 27 515 000 BYN.

Евро подешевел на 0,0007 BYN (-0,02%) до 2,834 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,8347 BYN). Объем торгов: 263 562 BYN.

Российский рубль ослаб на 0,0047 BYN (-0,12%) до 3,8412 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах до 3,8459 BYN). Объем торгов составил 86 952 200 BYN.

Курс китайского юаня снизился на 0,0089 BYN (-0,23%) до 3,8911 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,8 BYN). Объем торгов: 21 960 400 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,639 и 2,68 белорусского рубля; евро между 2,828 и 2,89 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,85 и 3,89 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 17.01.2023
валюта курс
EUR 2.8315
USD 2.6162
RUB 3.8459
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.01.2023
валюта курс +/-
EUR 2.8340 -0.0007
USD 2.6320 +0.0158
RUB 3.8412 -0.0047
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8050 2.8280
USD 2.6320 2.6370
RUB 2.8000 3.8500
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Конвертация в банках
на 17.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0700 1.0760
EUR/RUB 73.0000 99.0000
USD/RUB 68.5000 92.0000
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