ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 17 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

15:33 16.01.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 17 января 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6162 белорусского рубля, 1 евро – 2,8315 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,8459 белорусского рубля, 100 гривен – 7,1199 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,9000 белорусского рубля.