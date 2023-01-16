ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ДОЛЛАР США И КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ ПОДОРОЖАЛИ НА ТОРГАХ БВФБ В ПОНЕДЕЛЬНИК


14:19 16.01.2023

В понедельник, 16 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0107 BYN (+0,41%) до 2,6162 BYN за 1 доллар США (на пятничных торгах 2,6055 BYN). Объем торгов составил 38 118 600 BYN.

Евро подешевел на 0,0653 BYN (-2,25%) до 2,8347 BYN за 1 евро (на пятничных торгах 3,8638 BYN). Объем торгов: 1 355 010 BYN.

Российский рубль ослаб на 0,0179 BYN (-0,46%) до 3,8459 BYN за 100 рублей (на пятничных торгах 3,8638 BYN). Объем торгов составил: 53 086 700 BYN.

Китайский юань подорожал на 0,0272 BYN (+0,7%) до 3,8 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах 3,8728 BYN). Объем торгов: 4 695 600 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,629 и 2,68 белорусского рубля; евро между 2,8 и 2,89 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,85 и 3,89 белорусского рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.01.2023
валюта курс
EUR 2.8259
USD 2.6055
RUB 3.8638
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.01.2023
валюта курс +/-
EUR 2.8347 0
USD 2.6162 +0.0107
RUB 3.8459 -0.0179
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7700 2.8000
USD 2.6200 2.6290
RUB 2.8000 3.8500
подробнее

Конвертация в банках
на 16.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0580 1.0780
EUR/RUB 73.0000 98.0000
USD/RUB 68.0000 92.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте