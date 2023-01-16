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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
ДОЛЛАР США И КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ ПОДОРОЖАЛИ НА ТОРГАХ БВФБ В ПОНЕДЕЛЬНИК
14:19 16.01.2023
В понедельник, 16 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0107 BYN (+0,41%) до 2,6162 BYN за 1 доллар США (на пятничных торгах 2,6055 BYN). Объем торгов составил 38 118 600 BYN.
Евро подешевел на 0,0653 BYN (-2,25%) до 2,8347 BYN за 1 евро (на пятничных торгах 3,8638 BYN). Объем торгов: 1 355 010 BYN.
Российский рубль ослаб на 0,0179 BYN (-0,46%) до 3,8459 BYN за 100 рублей (на пятничных торгах 3,8638 BYN). Объем торгов составил: 53 086 700 BYN.
Китайский юань подорожал на 0,0272 BYN (+0,7%) до 3,8 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах 3,8728 BYN). Объем торгов: 4 695 600 BYN.
Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,629 и 2,68 белорусского рубля; евро между 2,8 и 2,89 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,85 и 3,89 белорусского рубля.
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