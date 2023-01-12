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13.01.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ В ПЯТНИЦУ УКРЕПИЛСЯ КО ВСЕМ ВАЛЮТАМ


14:25 13.01.2023

В пятницу, 13 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0205 BYN (-0,78%) до 2,6055 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,626 BYN). Объем торгов составил 38 533 500 BYN.

По евро не было совершено ни одной сделки.

Российский рубль ослаб на 0,01 BYN (-0,26%) до 3,8638 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,8738 BYN). Объем торгов составил 85 148 700 BYN.

Китайский юань подешевел на 0,0206 BYN (-0,53%) до 3,8728 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3.8934 BYN). Объем торгов составил 15 505 900 BYN.

Курс продажи доллара на 14:15 в белорусских банках колеблется между 2,608 и 2,68 белорусского рубля; евро между 2,799 и 2,89 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,87 и 3,9 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 13.01.2023
валюта курс
EUR 2.8261
USD 2.6260
RUB 3.8738
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Итоги торгов на БВФБ
на 12.01.2023
валюта курс +/-
USD 2.6260 -0.0526
RUB 3.8738 +0.017
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Курсы в банках
на 13.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7550 2.7990
USD 2.6000 2.6080
RUB 2.8000 3.8700
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Конвертация в банках
на 13.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0580 1.0700
EUR/RUB 72.0000 97.0000
USD/RUB 67.1000 91.0000
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