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БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ В ПЯТНИЦУ УКРЕПИЛСЯ КО ВСЕМ ВАЛЮТАМ
14:25 13.01.2023
В пятницу, 13 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0205 BYN (-0,78%) до 2,6055 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,626 BYN). Объем торгов составил 38 533 500 BYN.
По евро не было совершено ни одной сделки.
Российский рубль ослаб на 0,01 BYN (-0,26%) до 3,8638 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,8738 BYN). Объем торгов составил 85 148 700 BYN.
Китайский юань подешевел на 0,0206 BYN (-0,53%) до 3,8728 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3.8934 BYN). Объем торгов составил 15 505 900 BYN.
Курс продажи доллара на 14:15 в белорусских банках колеблется между 2,608 и 2,68 белорусского рубля; евро между 2,799 и 2,89 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,87 и 3,9 белорусского рубля.
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