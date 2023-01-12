ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 13 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

15:54 12.01.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 13 января 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6260 белорусского рубля, 1 евро – 2,8261 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,8738 белорусского рубля, 100 гривен – 7,1453 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,8934 белорусского рубля.