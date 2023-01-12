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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРСЫ ДОЛЛАРА И ЮАНЯ НА ТОРГАХ БВФБ В ЧЕТВЕРГ СНИЗИЛИСЬ, РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ ПОДОРОЖАЛ


13:57 12.01.2023

В четверг, 12 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0072 BYN (-0,27%) до 2,626 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,6786 BYN). Объем торгов составил 14 926 300 BYN.

Российский рубль укрепился на 0,017 BYN (+0,44%) до 3,8738 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,8568 BYN). Объем торгов: 48 412 6000 BYN.

Китайский юань подешевел на 0,0591 BYN (-1,5%) до 3.8934 BYN за 10 юаней. Объем торгов составил 2 814 510 BYN.

Курс продажи доллара на 13:40 в белорусских банках колеблется между 2,633 и 2,7 белорусского рубля; евро между 2,815 и 2,9 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,86 и 3,88 белорусского рубля.
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с 12.01.2023
валюта курс
EUR 2.8774
USD 2.6786
RUB 3.8568
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Итоги торгов на БВФБ
на 12.01.2023
валюта курс +/-
USD 2.6260 -0.0526
RUB 3.8738 +0.017
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Курсы в банках
на 12.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7600 2.8150
USD 2.6170 2.6330
RUB 2.8000 3.8750
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Конвертация в банках
на 12.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0480 1.0660
EUR/RUB 71.8000 98.0000
USD/RUB 67.5000 92.0000
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