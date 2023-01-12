В четверг, 12 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0072 BYN (-0,27%) до 2,626 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,6786 BYN). Объем торгов составил 14 926 300 BYN.

Российский рубль укрепился на 0,017 BYN (+0,44%) до 3,8738 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,8568 BYN). Объем торгов: 48 412 6000 BYN.

Китайский юань подешевел на 0,0591 BYN (-1,5%) до 3.8934 BYN за 10 юаней. Объем торгов составил 2 814 510 BYN.

Курс продажи доллара на 13:40 в белорусских банках колеблется между 2,633 и 2,7 белорусского рубля; евро между 2,815 и 2,9 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,86 и 3,88 белорусского рубля.