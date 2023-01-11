ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 12 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

15:14 11.01.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 12 января 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6786 белорусского рубля, 1 евро – 2,8774 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,8568 белорусского рубля, 100 гривен – 7,2884 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,9525 белорусского рубля.