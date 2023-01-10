В среду, 11 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0072 BYN (-0,27%) до 2,6786 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2.6858 BYN). Объем торгов составил 27 085 900 BYN.

Курс евро не изменился по сравнению с предыдущими торгами (2,9 BYN за 1 евро). Объем торгов: 1 740 000 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0021 (-0,05%) до 3,8568 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,8589 BYN). Объем торгов составил 124 304 000 BYN.

Китайский юань остался на прежнем уровне (3,9525 BYN за 10 юаней). Объем торгов: 31 721 400 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,667 и 2,72 белорусского рубля; евро между 2,823 и 2,9 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,86 и 3,88 белорусского рубля.