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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ В СРЕДУ УКРЕПИЛСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДОЛЛАРУ И РОССИЙСКОМУ РУБЛЮ


13:53 11.01.2023

В среду, 11 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0072 BYN (-0,27%) до 2,6786 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2.6858 BYN). Объем торгов составил 27 085 900 BYN.

Курс евро не изменился по сравнению с предыдущими торгами (2,9 BYN за 1 евро). Объем торгов: 1 740 000 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0021 (-0,05%) до 3,8568 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,8589 BYN). Объем торгов составил 124 304 000 BYN.

Китайский юань остался на прежнем уровне (3,9525 BYN за 10 юаней). Объем торгов: 31 721 400 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,667 и 2,72 белорусского рубля; евро между 2,823 и 2,9 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,86 и 3,88 белорусского рубля.
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с 11.01.2023
валюта курс
EUR 2.8856
USD 2.6858
RUB 3.8589
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Итоги торгов на БВФБ
на 10.01.2023
валюта курс +/-
EUR 2.9000 -0.0095
USD 2.6858 -0.0243
RUB 3.8589 +0.0239
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Курсы в банках
на 11.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8200 2.8590
USD 2.6600 2.6770
RUB 2.8000 3.8600
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Конвертация в банках
на 11.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0500 1.0680
EUR/RUB 73.0000 99.0000
USD/RUB 68.7000 93.0000
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