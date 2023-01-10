|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ В СРЕДУ УКРЕПИЛСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДОЛЛАРУ И РОССИЙСКОМУ РУБЛЮ
13:53 11.01.2023
В среду, 11 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0072 BYN (-0,27%) до 2,6786 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2.6858 BYN). Объем торгов составил 27 085 900 BYN.
Курс евро не изменился по сравнению с предыдущими торгами (2,9 BYN за 1 евро). Объем торгов: 1 740 000 BYN.
Российский рубль подешевел на 0,0021 (-0,05%) до 3,8568 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,8589 BYN). Объем торгов составил 124 304 000 BYN.
Китайский юань остался на прежнем уровне (3,9525 BYN за 10 юаней). Объем торгов: 31 721 400 BYN.
Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,667 и 2,72 белорусского рубля; евро между 2,823 и 2,9 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,86 и 3,88 белорусского рубля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 10.01.2023
Курсы в банках
на 11.01.2023
Конвертация в банках
на 11.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте