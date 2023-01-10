ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 11 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

14:50 10.01.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 11 января 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6858 белорусского рубля, 1 евро – 2,8856 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,8589 белорусского рубля, 100 гривен – 7,3080 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,9525 белорусского рубля.