|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 10 ЯНВАРЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
13:56 10.01.2023
Во вторник, 10 января, на торгах в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,243 BYN (-0,9%) до 2.6858 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,6868 BYN). Объем торгов составил 40 364 800 BYN.
Курс евро также ушел вниз на 0,0095 BYN (-0,33%) до 2.9 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,9095 BYN). Объем торгов: 58 000 BYN.
Российский рубль подорожал на 0,0239 (+0,62%) до 3.8589 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,8581 BYN). Объем торгов составил 97 379 500 BYN.
Китайский юань ослаб на 0,0222 BYN (-0,56%) до 3.9525 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,9536 BYN). Объем торгов: 50 242 900 BYN.
Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,688 и 2,73 белорусского рубля; евро между 2,865 и 2,92 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,86 и 3,88 белорусского рубля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 10.01.2023
Курсы в банках
на 10.01.2023
Конвертация в банках
на 10.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте