Во вторник, 10 января, на торгах в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,243 BYN (-0,9%) до 2.6858 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,6868 BYN). Объем торгов составил 40 364 800 BYN.

Курс евро также ушел вниз на 0,0095 BYN (-0,33%) до 2.9 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,9095 BYN). Объем торгов: 58 000 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0239 (+0,62%) до 3.8589 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,8581 BYN). Объем торгов составил 97 379 500 BYN.

Китайский юань ослаб на 0,0222 BYN (-0,56%) до 3.9525 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,9536 BYN). Объем торгов: 50 242 900 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,688 и 2,73 белорусского рубля; евро между 2,865 и 2,92 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,86 и 3,88 белорусского рубля.