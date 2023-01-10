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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 10 ЯНВАРЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:56 10.01.2023

Во вторник, 10 января, на торгах в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,243 BYN (-0,9%) до 2.6858 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,6868 BYN). Объем торгов составил 40 364 800 BYN.

Курс евро также ушел вниз на 0,0095 BYN (-0,33%) до 2.9 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,9095 BYN). Объем торгов: 58 000 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0239 (+0,62%) до 3.8589 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,8581 BYN). Объем торгов составил 97 379 500 BYN.

Китайский юань ослаб на 0,0222 BYN (-0,56%) до 3.9525 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,9536 BYN). Объем торгов: 50 242 900 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,688 и 2,73 белорусского рубля; евро между 2,865 и 2,92 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,86 и 3,88 белорусского рубля.
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с 10.01.2023
валюта курс
EUR 2.8918
USD 2.7101
RUB 3.8350
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Итоги торгов на БВФБ
на 10.01.2023
валюта курс +/-
EUR 2.9000 -0.0095
USD 2.6858 -0.0243
RUB 3.8589 +0.0239
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8170 2.8650
USD 2.6780 2.6860
RUB 2.8000 3.8600
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Конвертация в банках
на 10.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0520 1.0640
EUR/RUB 73.0000 99.0000
USD/RUB 69.5000 94.0000
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