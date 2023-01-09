ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 10 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

15:21 09.01.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 10 января 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,7101 белорусского рубля, 1 евро – 2,8918 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,8350 белорусского рубля, 100 гривен – 7,3741 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,9747 белорусского рубля.