ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 9 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

16:23 06.01.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 9 января 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,7314 белорусского рубля, 1 евро – 2,8712 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,8116 белорусского рубля, 100 гривен – 7,4334 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,9923 белорусского рубля.