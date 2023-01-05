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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 6 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

16:31 05.01.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 6 января 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,7287 белорусского рубля, 1 евро – 2,8992 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,8139 белорусского рубля, 100 гривен – 7,4247 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,9558 белорусского рубля.