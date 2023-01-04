ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) с 16 января 2023 года расширит перечень торгуемых на бирже финансовых инструментов для обеспечения возможности проведения расчетов в национальных валютах по внешнеторговым операциям со странами-партнерами Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФ, в соответствии с утвержденным протоколом заседания правления ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» № 74 от 23 декабря 2022 года ключевые нововведения предусматривают:

возможность совершения операций в режиме «непрерывный двойной аукцион» с финансовыми инструментами, валютой лота и сопряженной валютой которых является тенге (торги валютными парами «тенге – белорусский рубль», «российский рубль – тенге», «евро – тенге», «доллар США – тенге»);

возможность совершения операций в режиме «переговорные сделки» с финансовыми инструментами, валютой лота которых выступают армянский драм, азербайджанский манат, бразильский реал, дирхам ОАЭ, донг, индийская рупия, иранский реал, пакистанская рупия, рэнд, сом, узбекский сум;

дополнение Временного регламента информацией о времени совершения сделок с новыми финансовыми инструментами;

корректировку порядка изменения приоритета валют индивидуального клирингового обеспечения, установленного Операционным регламентом и необходимого для исполнения нетто-обязательств по сделкам (разрешено исключительно по письменному обращению участника клиринга);

предоставление недобросовестному участнику клиринга права при наличии обеспечения в течение одного часа с момента открытия торговой сессии подавать заявки, направленные на уменьшение неисполненного им нетто-обязательства в иностранной валюте.